Tunisie : Publication d’un petit livre destiné aux écoliers sur l’importance de tri de déchets

Un petit livre traitant de l’importance de tri des déchets et destiné aux écoliers, , vient de paraître à l’initiative des ministères de l’Environnement et de l’Education dans le cadre du projet de ” Promotion de l’éducation pour le développement durable “, a fait savoir samedi, le département de l’environnement.

Ce livre réalisé grâce à un programme de coopération tuniso-portugaise, a pour objectif de sensibiliser les jeunes, particulièrement les écoliers, à l’importance du respect de l’environnement en vue de favoriser des changements au niveau de leurs comportements présents et futures et l’adoption des modes de gestion plus respectueux de l’environnement et du développement durable.

Ce livre explique avec des dessins et des graphiques colorés que ” le tri des déchets est un enjeu vital pour l’avenir des êtres vivants “, parce que ” sans tri, pas de recyclage. Tout serait incinéré ou enterré, ce qui cause des problèmes de pollution de l’air et de l’eau “.

“Le recyclage des déchets permet de préserver les ressources naturelles, de limiter la pollution due à leur fabrication et d’économiser l’énergie “.

D’après ce document, le problème des déchets n’est plus seulement une affaire d’environnement et d’écologie, mais de santé publique pour les futures générations. Cette problématique des déchets doit être de plus en plus abordée à l’école. Elle soulève la question de la réduction et du traitement de nos poubelles, dans le cadre du tri sélectif.

Ainsi, les écoliers sont invités à faire preuve de responsabilité et de conscience, en consommant intelligemment les feuilles de papier, en évitant le gaspillage de la nourriture, en évitant de prendre le goûter avec trop d’emballage, en donnant leurs livres et vieux jouets à ceux qui ont besoin, au lieu de les jeter.

Il importe de noter qu’un système de tri sélectif des déchets a été lancé au début de cette semaine dans 400 écoles et ce dans le cadre du projet de promotion de l’éducation pour le développement durable.