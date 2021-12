Kaïs Saïed : La Constitution de 2014 n’a aucune légitimité

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu, jeudi 9 décembre 2021 au Palais de Carthage, les doyens Sadok Belaid et Mohamed Salah Ben Aïssa, et le professeur de droit constitutionnel à la Faculté de droit et des sciences politiques de Sousse, Amine Mahfoudh.

A cette occasion, le chef de l’Etat a indiqué que le problème de la Tunisie aujourd’hui est un problème d’ordre constitutionnel, résultant de la Constitution de 2014, qui s’est avérée ” non valable et n’a aujourd’hui aucune légitimité “, selon lui.

Cité dans un communiqué de la présidence, Saïed a par ailleurs estimé que “ceux qui respectent la souveraineté du peuple ne cherchent pas l’aide de partis étrangers. Seul le peuple tunisien est habilité à déterminer l’avenir du pays… La construction de l’avenir ne se fait nullement par des insultes ou des attaques contre les institutions de l’Etat”.

Pour le président Kaïs Saïed, “le chemin est aujourd’hui clair. Il faut revenir au peuple d’une manière nouvelle et complètement différente, et il doit y avoir une solution juridique fondée sur la volonté et la souveraineté du peuple”, a-t-il encore lancé.