Classement de la Fifa (dames) : la Tunisie termine l’année à la 74e place

L’équipe tunisienne féminine de football a terminé à la 74e place, au dernier classement mondial de l’année, dévoilé par la Fédération internationale de football (Fifa), vendredi sur son site officiel.

Les Tunisiennes progressent ainsi de trois places, par rapport au précédent classement publié le 20 août

dernier.

Sur le plan continental, la Tunisie pointe à la 7e position derrière le Nigeria (41e mondial), le Cameroun (53e), l’Afrique du Sud (56e), le Ghana (57e), la Côte d’Ivoire (61e) et la Guinée équatoriale (72e), et devant le Maroc (78e) et l’Algérie (79e).

La Tunisie affrontera la Guinée Equatoriale, lors du 2e et dernier tour des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations CAN-2022, prévu entre les 14 et 23 février 2022.

Dans le haut du classement, les Etats-Unis (1rs) préservent leur leadership qu’ils occupent depuis 2017. Le Top 3 est lui aussi identique à celui du mois d’août dernier, avec la Suède (2e) et l’Allemagne (3e) en embuscade, aux deuxième et troisième places.

La France (4e, +1) a dépassé les Pays-Bas (5e, -1), qui payent au prix fort, leurs récents matches nuls face à la République tchèque et au Japon. L’Espagne (9e, +1) grimpe, elle, d’une place et s’installe à une inédite neuvième place. La Suisse (17e, +3) réalise la meilleure opération du Top 20 en remontant de trois places.

La plus forte progression vient d’ailleurs. En termes de points, elle est réalisée par le Liban (140e, +5) vainqueur des Emirats Arabes Unis et de Guam ces dernières semaines. En termes de places, le Monténégro (85e, +13) signe la remontée la plus spectaculaire en grimpant de 13 rangs, “boosté” par un succès en Bosnie-et-Herzégovine.

La prochaine édition du Classement mondial Féminin sera publiée le 25 mars 2022.