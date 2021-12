Livre : Maya Jribi, une icône tunisienne

«Maya Jribi, une icône tunisienne », tel est le nouvel ouvrage en langue arabe qui vient de paraître dans les librairies tunisiennes. Rédigé par son compagnon de route au sein du Parti démocratique progressiste (PDP) et des journaux d’opposition « Errai » et « El Mawkif », le journaliste et écrivain, Rachid Khechana, l’ouvrage, truffé de photos de la défunte, punaise les grands moments du parcours militant de cette figure de proue de la lutte pour la démocratie et l’égalité des chances en Tunisie (1960-2018).

Point d’orgue de son parcours journalistique bien qu’elle soit de formation scientifique (biologiste), ses longues enquêtes sur la révolte du pain de 1984 et sur les souffrances et exactions subies par les familles des jeunes emprisonnés suite à cette révolte.

Ses écrits journalistiques reflètent son engagement pour les femmes et les jeunes. Sa devise étant : « point d’évolution, point de progrès et point de révolution sans l’adhésion et la participation de la femme et des jeunes dans l’action vie politique ».

Point d’orgue de son engagement, un article émouvant qu’elle avait écrit à l’occasion de la Fête de la femme, le 8 mars 1984. (lire l’article sur WMC)