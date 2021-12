DIRECT SPORT – Hand – CAN 2022 : La CAHB annule les résultats du tirage au sort

La Confédération Africaine de Handball (CAHB) a décidé de suspendre les résultats de l’opération du tirage au sort du Championnat d’Afrique des nations effectué mercredi pour un recours en opposition.

En effet, dans une correspondance adressée jeudi aux fédérations concernées, la CAHB a expliqué avoir pris la décision d’annuler les résultats du tirage au sort dans l’attente d’un examen du recours en question.

“En attendant l’examen de ce recours, les résultats du tirage au sort et leur diffusion sont suspendus et leurs effets sont frappés de totale nullité”, a fait savoir l’instance africaine de Handball, sans donner d’amples informations sur la nature du recours.

Pour rappel, le tirage au sort de la CAN de handball (messieurs), prévue du 13 au 23 janvier 2022 au Maroc, effectué mercredi à Abidjan, a placé la Tunisie dans le groupe C aux côtés du Cap Vert, de la Guinée et du Sénégal.

Le groupe A est composé de l’Egypte (tenant du titre), de la RD Congo, du Gabon et du Cameroun, tandis que le groupe B est formé des équipes d’Angola, du Maroc, du Nigeria et du Kenya.

Voici la composition des groupes:

Groupe A : Egypte, RD Congo, Cameroun, Gabon

Groupe B : Maroc, Angola, Nigeria, Kenya

Groupe C : Tunisie, Cap-Vert, Guinée, Sénégal