DIRECT SANTÉ : Fin de mission de médecins chinois en Tunisie

Le ministère de la Santé et l’ambassade de chine en Tunisie ont organisé une cérémonie d’adieu aujourd’hui mardi 07 décembre 2021 au profit de l’équipe médicale chinoise, qui a travaillé dans nombre d’hôpitaux tunisiens pendant une année entière, dans le cadre d’un accord de coopération pour envoyer des équipes médicales en Tunisie.

La mission médicale chinoise, qui a terminé son mandat, se compose de 38 médecins de diverses spécialités médicales qui ont travaillé à l’hôpital Mongi Slim de La Marsa et dans les hôpitaux régionaux de Jendouba, Gafsa et Sidi Bouzid, dans le cadre d’une convention conclue entre la République tunisienne et la République populaire de Chine depuis 1973 et renouvelé tous les deux ans.

Une autre équipe médicale chinoise reprendra ses activités dans les hôpitaux tunisiens à partir du 15 décembre 2021.