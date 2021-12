Tunisie – Soumoud : La réforme politique doit être participative et soumise à un référendum

La coalition Soumoud a appelé, lundi 6 décembre 2021, à la réforme du système politique tunisien, à travers une approche participative, associant la société civile et politique.

Le projet de réforme doit être soumis à un référendum, souligne la coalition, mettant en avant la nécessité d’organiser des élections présidentielle et législatives anticipées pour le renouvellement de la légitimité.

Elle réitère son appel à fixer un délai pour la période d’application des mesures exceptionnelle, période qui ne doit pas dépasser les six mois. Au cours de cette période, des mesures urgentes et efficaces doivent être prises pour sauver l’économie nationale.

Soumoud met l’accent sur la nécessité d’ouvrir les dossiers en suspens et de demander des comptes aux personnes impliquées dans des affaires de corruption, appelant le président de la République à la clarté et à la neutralité au cours de ce contexte délicat, en tant garant de la transition démocratique et du processus révolutionnaire.

La coalition se dit inquiète face à l’absence de la dimension participative dans le processus de réforme qu’elle qualifie de ” trébuchant ” ainsi qu’en raison du prolongement injustifié de l’état d’exception.

Toutefois, elle appelle toutes les parties (formations politiques et composantes de la société civile), qui soutiennent les revendications du 25 juillet, à resserrer les rangs et à se positionner en force d’impulsion positive pour rationnaliser le processus de réforme et assurer son aboutissement.

La coalition rappelle sa position en faveur des mesures du 25 juillet perçues comme étant une chance pour rectifier le processus révolutionnaire de 2011, combattre la corruption financière et politique, et ouvrir le dossier du terrorisme.