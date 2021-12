Présidentielle française de 2022  : Un Berbère à l’Elysée ?

Attention à la marche, si Jean-Marie Le Pen n’est pas parvenu à se hisser à la magistrature suprême de la France, si sa fille Marine Le Pen elle aussi risque de ne pas goûter à ce bonheur, un autre de l’extrême droite veut y parvenir.

En effet, Eric Justin Léon Zemmour, qui a du sang berbère (son père est né en Algérie française dont un arrière-arrière-grand était Berbère…), a organisé son premier meeting dimanche 5 décembre 2021 à Paris Villepinte pour l’élection présidentielle de 2022. En présence de 10 000 personnes. Certains diront que c’est peu, mais pour une première, ce chiffre devrait inquiéter et la droite classique et la gauche française.

D’ailleurs, au même moment, Jean-Luc Mélenchon, représentant de l’extrême gauche, organisait lui aussi, à quelques kilomètres de là, un meeting qui n’a réuni qu’environ 3 000 personnes.

La candidature de Zemmour est d’autant plus redoutée que le thème essentiel de sa campagne n’est autre que l’« immigration ». Si cela ne vous dit rien, rappelez-vous d’un certain Donald Trump. Pour les populistes de l’extrême droite, les « étrangers » sont la cause principale des problèmes économiques (fermetures d’usines, chômages, endettement, criminalité, etc.) dans un pays.

TB