DIRECT METEO – Tunisie : Chutes de neige dans ces régions

Des chutes de neige et de fortes précipitations ont été enregistrées, lundi, dans plusieurs régions du pays notamment dans les gouvernorats de Kasserine, Jendouba, Kef, Béja et Siliana.

A Kasserine, dans les délégations de Thala et El Ayoun, des quantités importantes de neige ont été enregistrées avec une accumulation qui a atteint 4 cm, causant des perturbations de la circulation routière sur la route nationale n°17 reliant Thala à Kasserine. Une situation qui a nécessité l’intervention du comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles, a indiqué à l’Agence TAP, le délégué de Thala et chef du comité, Jawher Chaabani.

Au Kef, les hauteurs de la région ont connu, dès la matinée, des chutes de neige accompagnées d’une baisse drastique des températures ainsi que des pluies à des quantités variables.

Face à ces conditions météorologiques extrêmes, l’Union régionale de solidarité sociale au Kef a annoncé la distribution au profit des habitants des localités montagnardes et des familles démunies, environ 20 tonnes de produits alimentaires ainsi que des matelas, couvertures, vêtements et 250 réchauds.

A Béja, la route de “Cap Négro” et la route locale n°353 à Nefza ont été bloquées à cause des fortes pluies ayant dépassé les 48 mm au cours des dernières 24 heures et la montée du niveau de l’eau à proximité des ponts d’Oued Belif et de Fatnassa.

Au vu de la situation météorologique difficile, le comité régional de lutte contre les catastrophes naturelles à Béja a annoncé qu’il reste en réunion permanente, appelant les habitants de la région à la vigilance et à se tenir à l’écart des infrastructures hydrauliques.

A Siliana, des chutes de neige ont été constatées dès les premières heures du matin sur les hauteurs de Kesra et Makther, sans causer de perturbations sur la circulation routière, a affirmé une source de la Protection Civile à l’Agence TAP.

A Jendouba, plusieurs habitants dans la localité de Mangouch à Bousalem appellent les autorités à désenclaver leur région dont les pistes ont été bloquées par les fortes pluies tombées durant la journée.