Tunisie – Alerte Météo : Pluies attendues cette nuit et demain vendredi

Des pluies temporairement orageuses sont attendues cette nuit et demain vendredi 3 décembre 2021, sur le nord, le centre et localement le sud-est, indique un bulletin de suivi publié, jeudi, par l’INM.

Ces pluies seront parfois intenses sur les régions côtières nord où les quantités journalières varieront entre 30 et 50 mm avec chute de grêles par endroits.

Un vent fort soufflera d’une vitesse de 40 à 60 km/h et atteindra 80 km/h en rafales.

Une baisse des températures est également attendue et les maximales seront comprises entre 10 et 15 °C et ne dépasseront pas 7°C sur les hauteurs alors que les minimales seront comprises entre 4 et 8 °C dans les régions Est et entre 0 et 4 °C dans les régions Ouest avec possibilité de chute de neige sur les régions montagneuses de plus de 1000 m d’altitude.