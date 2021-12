Tunisie : Des analyses seront effectuées pour déterminer les variantes du Covid-19 à l’origine des contaminations

Une nouvelle technique de dépistage de nouveaux variants du covid-19 sera utilisée en Tunisie à partir de la semaine prochaine à travers des analyses spécifiques qui permettront de déterminer les souches du Covid-19 à l’origine des contaminations (Delta, Alpha ou Omicron)

Le membre du comité scientifique de lutte contre le coronavirus Amine Slim a indiqué mercredi dans une déclaration à la TAP que les équipes sanitaires utiliseront les analyses de laboratoire spécifiques PCR qui permettront de détecter rapidement le niveau de propagation des variants avant l’opération de séquençage, soulignant que ces analyses peuvent identifier les variétés de la souche contrairement au test PCR ordinaire.

“Ce genre d’analyses, préparés en laboratoires se caractérisent par la précision” a-t-il affirmé ajoutant que cette nouvelle technique permettra de se préparer au mieux à la propagation des différentes souches du coronavirus en Tunisie.

Il a rappelé que plusieurs mesures ont été décidées par le ministère de la santé en vue de se prémunir contre les dangers de la 5e vague, notamment l’obligation de présenter le pass vaccinal à l’arrivée pour tous les voyageurs en provenance de l’étranger âgés de 18 ans et plus et un test PCR négatif de moins de 48h pour les voyageurs de plus de 2 ans.

Il a relevé que la fermeture des frontières ou les restrictions de voyage ne sont pas actuellement à l’ordre du jour, signalant que les scientifique attendent les résultats des études sur le variant Omicron et l’impact des vaccins sur cette souche.