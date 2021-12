Tunisie – Covid 19 : Des campagnes de vaccination dans les marchés hebdomadaires et dans les régions intérieures

” Le ministère de la santé a entamé, hier mardi, l’organisation de campagnes de vaccination contre le coronavirus dans les marchés hebdomadaires et dans les régions intérieures “, a fait savoir, mercredi Ines Gmati, conseillère auprès du ministre de la santé.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Gmati a souligné que plusieurs équipes médicales et paramédicales ont assuré, hier, la vaccination de nombreux citoyens dans différents marchés hebdomadaires à travers le pays.

” D’autres équipes se sont déplacées ce mercredi dans les régions de Sidi Bouzid et Tataouine pour vacciner les habitants des régions intérieures et ce, en partenariat avec le Croissant Rouge Tunisien “, a-t-elle ajouté.

Gmati a précisé que ces campagnes de vaccination sont organisées par les directions régionales de la santé en partenariat avec les centres de soins et de santé de base à travers le pays et sont destinées aux citoyens âgés de plus de 18 ans qui n’ont pas reçu la première ou la deuxième dose du vaccin contre le coronavirus.

Elle a, en outre, noté que les vaccins administrés lors de ces campagnes sont Pfizer ou Johnson & Johnson.

A noter que depuis le démarrage de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus en mars dernier jusqu’au 30 novembre 2021, plus de 10 millions de personnes ont reçu au moins une dose et plus de 5 millions ont été entièrement vaccinées.