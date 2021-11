Coupe arabe FIFA 2021 : Large satisfaction dans les rangs de la sélection tunisienne après le succès contre la Mauritanie

Plusieurs joueurs de la sélection nationale de football se sont félicités de la victoire acquise ce mardi aux dépens de la Mauritanie (5-1), en match comptant pour la première journée (Groupe B) de la coupe arabe de la FIFA Qatar 2021.

Farouk Ben Mustapha (gardien de but): “Nous avons fait l’essentiel dans ce premier match et c’est le meilleur scénario que l’on puisse espérer dans ce genre de compétition. Nous avons au préalable effectué une bonne préparation avec un rythme d’entraînement soutenu en Tunisie et à Doha et la victoire d’aujourd’hui nous facilitera la tâche de la qualification pour le second tour. L’entame du match était difficile, mais nous sommes parvenu à nous reprendre en main”.

Mohamed Ben Hamida (Arrière droit): “Je suis heureux du large résultat réalisé devant la Mauritanie. Le premier match d’une compétition est souvent la clé du tournoi. L’équipe a livré une belle prestation et assuré un bon avantage sur son adversaire, ce qui lui permettra d’aborder le reste du chemin avec plus de sérénité et de confiance. Nous aspirons à un résultat aussi bon face à la Syrie vendredi prochain pour assurer très tôt la qualification au second tour et poursuivre le parcours avec la même détermination. Nous sommes venus à Doha pour le sacre”.

Jalel Kadri (sélectionneur-adjoint): “Je suis largement satisfait du niveau dont ont fait preuve les joueurs aujourd’hui. Il s’agit de notre premier match et nous avons joué avec notre style habituel malgré l’absence de plusieurs éléments clés. La bonne préparation physique et mental du groupe nous ont permis de nous imposer avec la manière. La sélection mauritanienne est un adversaire respectable qui nous avait tenu en échec (0-0) lors des qualifications africaines pour le mondial de Qatar 2022, mais nous étions plus déterminés et plus envieux aujourd’hui et nous pouvons aspirer au sacre avec les qualités dont on dispose”.