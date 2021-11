Campus France : Dépôt des candidatures pour des études en France

Campus France Tunisie a lancé, depuis le 4 octobre, sa nouvelle campagne de candidature pour la rentrée universitaire de septembre 2022 en France.

Tout étudiant de nationalité tunisienne ou étrangère non-ressortissant de l’Espace Schengen, résidant sur le territoire tunisien souhaitant se rendre en France pour poursuivre ses études supérieures ou bien pour se présenter à un concours, un entretien de sélection pour intégrer une formation ou pour effectuer un séjour de recherche dans le cadre de son cursus de formation, devrait respecter un calendrier des procédures, précise un communiqué rendu public par Campus France Tunisie.

” Les étudiants souhaitant entamer ou poursuivre leurs études supérieures en France pour la rentrée septembre 2022 sont appelés à se connecter à partir du 4 octobre 2021 à la plateforme études en France pour candidater en ligne aux universités et écoles de leur choix. Deux dates sont à retenir ; le 13 décembre 2021, c’est la date limite pour candidater aux licences 1 et aux écoles d’architecture. Le 27 décembre 2021 est la date limite pour candidater aux BUT, les licences 2 et 3, les Masters mais aussi les écoles d’ingénieurs. Les étudiants intéressés devraient se renseigner dès maintenant auprès des centres de langues de l’Institut français de Tunisie ou des alliances françaises de leur région pour s’inscrire aux tests de langues exigés par la procédure. ” affirmait Mme Souhir Buonomo, agent de Campus France Tunisie.

En ce qui concerne la procédure DAP (Demande d’admission préalable), et qui concerne les candidats souhaitant intégrer une formation de niveau Licence 1 ou en école d’architecture, le dépôt de ces candidatures devrait être effectué entre le 04 octobre et le13 décembre 2022. Ce type de candidature requière un test de langue ” TCF pour la DAP “, DELF ou DALF.

Concernant la procédure Hors-DAP (Demande Hors admission préalable),et qui concerne les candidats souhaitant intégrer un Bachelor universitaire de technologie (Ex DUT), cycle ingénieur/école de commerce, ou toute autre formation de niveau bac+2 minimum (Licence, Master). La date limite pour le dépôt de ces candidatures est fixée au27 décembre 20222.

Cette procédure requière un test de langue ” TCF Tout public “, DELF ou DALF doit être joint au dossier de candidature.

Quant à la procédure Pré-consulaire, aucune date limite n’est fixée et les étudiants ont ainsi la possibilité de déposer leurs dossiers tout au long de l’année.

Cette procédure concerne tout candidat ayant déjà obtenu une préinscription via Parcours up ou auprès d’un établissement(public ou privé)non-connecté à l’application “Etudes en France” .Elle concerne également les personnes inscrites à un concours de sélection, pour un séjour d’échange ou de recherche en France. Le test de langue est dans ce cas facultatif et dépend, comme pour la date de dépôt, des établissements.