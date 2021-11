Les tunisiens et la justice administrative : Un sur Trois

Avec l’appui du Tribunal administratif, l’organisation non partisane «DRI», le Réseau Mourakiboun » et l’Association Alternative Media (ATMA) ont entamé, en juin 2021, une grande « campagne pour l’accès à la justice administrative ».

Cette campagne nationale avait pour objectif de faciliter la connaissance des justiciables de leurs droits et à leur permettre d’accéder à la justice administrative, à travers des mécanismes simples et efficaces.

Elle a été initiée par une étude quantitative réalisée par l’Institut de sondage d’opinion « One to One » dans les gouvernorats cibles (Sidi Bouzid, Sfax, Kairouan, Kasserine et Sousse) pour évaluer la connaissance des citoyens de ces régions de la justice administrative et leurs connaissances des mécanismes pour y accéder, ainsi que pour orienter et alimenter les actions de sensibilisation et de communication de ce projet.

Il s’est avéré dans ce cadre que plus de 60% des sondés ignoraient totalement qu’ils pouvaient avoir accès à la justice administrative et que 40% ne se sentent même pas concernés par cette justice.