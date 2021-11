Ligue 1 : Chiffres et principaux constats après la 6e journée

Voici les chiffres et les principaux constats issus de la 6e journée de la phase aller du championnat de la Ligue 1 du football professionnel:

– La quatuor; Espérance de Tunis, CS Sfaxeien, US Tataouine et CA Bizertin occupe la tête du classement de la Poule A avec 10 points.

– L’US Tataouine possède la meilleure attaque jusqu’à la 6e journée avec 8 buts inscrits pour 7 encaissés.

– L’Espérance et le CS Sfaxien détiennent les meilleure défense avec 3 buts encaissés.

– Le CS Hammam-Lif est lanterne rouge avec 4 points et possède la la plus faible défense avec 10 buts encaissés.

– L’Espérance de Tunis a essuyé sa première défaite de la saison devant l’US tataouine.

– L’US Monastir est seule en tête de la poule B avec 14 points.

– L’US Monastir est le seul club a demeurer jusque-là invincible.

– Le gardien de but de l’US Monastir a encaissé son premier but face à l’O Béja.

– L’ES Zarzis est toujours en quête d’un premier succès cette saison, en étant dernier avec 4 points pour 4 matchs disputés.

– L’Ailier droit du Club sportif sfaxien Aymen Harzi a rejoint la tête du classement des buteurs de la Ligue 1 du football professionnel aux côtés du hammalifois, Zied Ben Salem et du cabiste Boling Dembélé avec trois buts chacun.

Harzi avait réduit la marque sur penalty pour le CS Sfaxien, mercredi en match avancé de la 6e journée perdu devant le CA Bizertin 1-2 à Sfax.

Voici le classement des buteurs à l’issue des rencontres de la 6e journée de la Ligue 1, disputées vendredi:

Trois buts: Boling Dembélé (CAB), Zied Ben Salem (CSH-Lif), Aymen Harzi (CSS)

Deux buts: Chiheb Jebali (OB), Yassine Chikhaoui (ESS), Houssem Louati, Chiheb Zoghlami (US Tataouine), Fakhreddine Aouji (USBG), Bilel Aifa (CA)

Un but: Moomen Rahmani, Yassine Cheikh Ouali, Amine Bellakhel et Sadok Touj (US Tataouine) Tarek Agoun, Ghaith Seghaier et Louay Zarrouk (CSH-lif)

Mohamed Amine Tougay, Fousseny Coulibaly, Hamdou El Houni, Alaeddine Marzouki, Ghaylène Chaalali (EST), Hamza Jelassi, Zied Aloui, Idriss Mhirsi, Roger Ahoulou (US Monastir), Jacques Bessan, Boubakar Sarr, Amine Jaballah (OB), Yassine Chamakhi, Adem Taous (CA), Ahmed Hadhri, Houssem Souissi, Mohamed Amine Ben Amor et Amor Sammeri, Wael Ben Othmane (AS Réjiche), Achref Zouaghi et Fedi Falhi (CS Chebba), Amine Khalloufi, Youssef Bensouda et Marouane Triter (ESH Sousse), Firas Chaouat et Malek Rayeh (CSS), Ala Bouallegue, Hazem Mastouri, Emanuel Zouzoukou et Hachem Abbes (ES Métlaoui), Zied Zarrouf Bhar (ES Zarzis), Lassad Jaziri et Alaya Brigui et Ayoun Mchareg (USBG), Khalil Balbouz, Khalil Sassi et Achref Boudrama (CAB) Mohamed Ali Ben Hammouda (AS Soliman) Youssef Laouafi (ES Sahel).

Contre sans camp: Mohamed Amine Nefzi (CS Chebba), Achref Boudrama (CA Bizertin) et Mootaz Saddem (ES Sahel).