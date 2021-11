Journée de sensibilisation au don d’organes à la cité des Sciences à Tunis

La cité des Sciences à Tunis organise, le 28 novembre 2021, une journée de sensibilisation au don d’organes, en coopération avec le Centre National pour la Promotion de la Transplantation d’Organes (CNPTO), sous le signe “Le don d’organes, une seconde chance pour la vie”.

Cette manifestation qui aura lieu, dimanche matin, vise, selon un communiqué de la Cité des Sciences, à sensibiliser à l’importance du don d’organes de manière à renforcer la confiance entre le donneur et les cadres médicaux et paramédicaux et à faciliter la mission des coordinateurs dans ce domaine vital afin d’augmenter les greffes d’organes et sauver la vie de milliers de patients.

Le programme de cette journée comprend une série de conférences portant sur la législation en matière de don d’organes, la position de l’Islam face à cette question, des témoignages illustrant la souffrance de personnes en attente de greffe, les expériences vécues par des malades transplantés et un concours de dessin destiné aux jeunes sur le sujet.