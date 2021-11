Coupe Arabe de la Fifa – Tunisie : 23 joueurs convoqués dont 8 du championnat national

L’entraineur de la sélection Tunisienne de football Mondher Kebaier, a dévoilé vendredi soir, la liste des joueurs pour la Coupe Arabe de la Fifa, organisé à Doha au Qatar du 30 novembre au 18 décembre prochain.

La liste comprend 23 joueurs dont 8 qui évoluent dans le championnat national à savoir les gardiens Farouk ben Mustapha (Espérance ST), Mouez Hassan (Club Africain), Bechir Ben Said (US Monastir) et Mohamed Amine Ben Hamouda , Ali Ben Romdhane, Ghailane Chaalali (Esperance ST), et Yassine Chikhaoui (ES Sahel).

Les Aigles de Carthage disputeront le premier tour de la Coupe arabe de la Fifa dans le groupe B, face à la Mauritanie (30 novembre), la Syrie (3 décembre) et les Emirats Arabes Unis (6 du même mois).

Liste des joueurs:

Farouk Ben Mustapha, Mouez Hassen, Be chir Ben Said, Yassine Meriah, Montassar Talbi, Bilel Iffa, Aymen Abdennour, Mohamed Drager, Hamza Mathlouthi, Ali Maâloul, Mohamed Amine Ben Hamida, Ferjani Sassi, Mohamed Ali Ben Romdhane, Anis Ben Slimane, Ghaylene Chaâlali, Saâd Bguir, Hannibal Mejbri, Fakhreddine Ben Youssef, Youssef Msakni, Naim Sliti. Firas Belarbi, Seifeddine Jaziri,

Yassine Chikhaoui.