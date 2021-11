Yakouta de Leila Toubel de retour au 4ème Art

“YAKOUTA” de et avec l’actrice et dramaturge Leila Toubel est de retour à Tunis après sa tournée triomphale à Genève, Paris et Bruxelles. Les amateurs du quatrième art auront rendez-vous avec cette pièce du genre monodrame produite Par Resist’Art (20121-2022), le vendredi 19 novembre et le samedi 20 novembre 2021 à 19h00 à la salle du 4ème Art ,Tunis.

D’une durée de 90 mn, la pièce qui sera présentée en dialecte tunisien et sur-titrée en français a été primée dans le concours théâtral “Masrah Ensemble” de l’année 2021.

“YAKOUTA” est un hommage à la militante et femme de culture Zeyneb Farhat et dédiée à la mémoire de la cyberdissidente, blogueuse et journaliste tunisienne Lina Ben Mhenni.

Cette oeuvre théâtrale de l’artiste Leila TOUBEL dénonce les violences faites aux filles et aux femmes et dévoile l’impact dévastateur sur leur vie.

C’est un cri de colère pour passer à une vraie révolution et pour que chaque femme ait droit à la dignité, à la joie et à la vie.

Synopsis: Entre les murs de sa solitude, avec son corps abîmé, ses souvenirs amers et son âme écorchée, une femme enfermée, battue à mort par son compagnon, va délirer l’histoire de sa fille ” Yakouta “, née sous X et abandonnée devant une mosquée.

” Yakouta ” est l’histoire de mille et une femmes, un cri contre l’omerta, une bougie qui illumine les chambres obscures et un écho des larmes étoufées.