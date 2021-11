L’avocat de la journaliste Nawal Zarkani s’exprime

Ahmed Abbas, avocat de la journaliste et présentatrice du bulletin d’information de la télévision nationale Nawal Zarkani, a confirmé mardi 16 novembre 2021 que sa cliente était sous la pression et harcelée par certains membres de l’institution depuis 2014, révélant qu’elle avait déjà été exemptée du bulletin d’information en raison de son problème de surpoids et qu’elle était revenue reprendre son travail après l’intervention d’organisations nationales et internationales et d’associations de femmes.

Il a dit qu’elle avait été renvoyée à cause d’un message sur Facebook qu’elle avait écrit pendant son infection au coronavirus alors qu’elle était dans un état psychologique difficile.

Ahmed Abbas a expliqué que l’histoire de certains partis de la télévision nationale sur sa démission est sans fondement, soulignant que Nawal Zarkni n’a fait aucune demande d’exemption ou de démission.