Tunisie : Rassemblement au Boulevard 20 mars au Bardo appelant au “redémarrage de l’activité parlementaire et au rétablissement de la légalité”

Des manifestants se sont rassemblés ce dimanche au Boulevard 20 mars au Bardo qui mène à l’Assemblée des représentants du peuple pour protester contre les mesures prises par le président Kais Saied le 25 juillet et le 22 septembre 2021 (décret présidentiel 117).

Les protestataires parmi les partisans de la campagne “Citoyens contre le coup d’Etat” et des adhérents du mouvement Ennahdha et de la coalition al-Karama, dont le nombre est estimé, selon des sources sécuritaires, à quelque 3000 manifestants aux environs de midi, ont scandé des slogans appelant au “redémarrage de l’activité parlementaire, au rétablissement de la légalité et à la destitution du président de la République”.

Les manifestants ont également pointé du doigt les obstacles imposés à un grand nombre de manifestants en provenance des régions pour rejoindre le rassemblement, criant le slogan “le peuple veut la chute du coup d’Etat”. Ils ont appelé à changer le rassemblement en sit-in devant le parlement.

D’autres manifestants ont tenté de forcer les barrières de sécurité pour atteindre le parlement provoquant une bousculade avec les forces de l’ordre qui les ont empêchés d’y accéder.

Etaient présents lors du rassemblement plusieurs membres de la campagne “Citoyens contre le coup d’Etat” dont Jawhar Ben Mbarek, Ridha Belhaj, Samira Chaouachi et des dirigeants et députés d’Ennahdha et de la colatilion al-Karama.

Le rassemblement a été marqué par un déploiement massif des forces de l’ordre et des couloirs ont été aménagés pour l’accès des manifestants au Boulevard 20 mars au Bardo. Le porte-parole du ministère de l’Intérieur Yasser Mosbah a déclaré à l’agence TAP qu'”un plan sécuritaire a été mis en place pour optimiser la protection des manifestants”.

Il a démenti qu’il y ait eu des tentatives d’empêcher les manifestants d’accéder à la place réservée au rassemblement, affirmant que certaines personnes en possession d’outils tranchants, qui se trouvaient aux abords de la place, ont été arrêtées.

Et d’assurer que le département de l’Intérieur a tout mis en oeuvre pour garantir le bon déroulement du rassemblement et veiller à la protection des biens publics et privés et des personnes habitant la commune du Bardo.