L’IFT et l’IRMC à la 36ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis

Dans le cadre de la 36ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT) qui se tient du 12 au 21 novembre au Palais des Expositions du Kram, l’Institut français de Tunisie (IFT) et l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) ont concocté une programmation francophone riche et variée. Parmi les activités proposées, il y aura des débats, des rencontres littéraires et professionnelles, des animations jeunesse, des ateliers de Bande dessinée BD, des séances de dédicace, des ateliers numériques et des jeux littéraires en présence des auteurs et des autrices ainsi que les professionnels du livre.

De nombreux invités de tous horizons vous donnent rendez-vous cette année: Dany Laferrière (académicien, écrivain et réalisateur canado-haïtien), Beyrouk ( écrivain mauritanien d’expression française), Yamen Manai (écrivain franco-tunisien), Hassouna Mosbahi (Ecrivain tunisien reconnu de langue arabe, romancier, nouvelliste, traducteur et journaliste) , Iman Bassalah (écrivaine et professeure de lettres), Hatem Nafti (essayiste franco-tunisien), Mohamed-Chérif Ferjani (politologue, islamologue et universitaire tunisien installé en France), Marianne Catzaras (Photographe et poète), Chema Ben Chaabane ( productrice et poétesse), Monique-Marie Ihry (Auteure de romans et de poésie), Sami Mokaddem (écrivain tunisien), Salim Zerrouki (auteur-illustrateur Algérien), Mohamed Harmel (homme politique tunisien) et la Maison Fumetti (lieu nantais dédié à la bande dessinée et aux arts graphiques).