Tunisie : La HAICA autorise Hannibal TV à reprendre provisoirement la diffusion

La Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (HAICA) a conclu samedi un accord exceptionnel avec la chaîne Hannibal TV l’autorisant à reprendre provisoirement la diffusion jusqu’à la régularisation de sa situation dans un délai ne dépassant pas le 30 juin 2022.

L’accord, signé en présence de représentants du Syndicat national des journalistes tunisiens et de la Fédération générale de l’information, énonce un ensemble de conditions et de procédures ainsi que le calendrier et le cahier des charges à respecter par les responsables de la chaîne.

Nouri Lajmi, président de la HAICA, a indiqué que les discussions avec les responsables de la chaîne ont conduit à cet accord ” qui constitue une victoire permettant de régulariser la situation des journalistes ” et prouve qu’ ” il n’est plus possible, aujourd’hui, de travailler hors du cadre légal “.

Noureddine Hachicha, président du Conseil d’administration de la chaîne, a pour sa part déclaré que les exigences de la HAICA sont ” raisonnables et légitimes ” et demandé à la Haute instance de faire preuve de souplesse afin de lui permettre de régulariser sa situation dans des délais dépassants fin juin 2022.

De son côté, le président du SNJT Mehdi Jelassi a souligné que les syndicats défendent la préservation de la pluralité et de la diversité du paysage audiovisuel dans le respect de la loi.

Les structures syndicales se sont réunies avec la HAICA et ont tenté de trouver des solutions dans le cadre de la loi, a-t-il indiqué, ajoutant que Hannibal TV s’est engagée à régulariser sa situation et celle de ses journalistes et employés, et à présenter ses rapports financiers, non remis depuis 2015.