Tunisie : Le ministère de l’Éducation organise des excursions à la foire internationale du livre aux élèves issus de différents gouvernorats

Le ministère de l’éducation organise des excursions à la foire internationale du livre aux élèves issus de différents gouvernorats afin de leur permettre de participer aux activités et ateliers organisés par le ministère, a indiqué aujourd’hui, vendredi, le chargé de mission au cabinet du ministre de l’Education Lassaad Chouchen.

Dans une déclaration à l’agence TAP, Chouchen indiqué que le ministère de l’Education a adressé des correspondances à 26 délégations régionales, qui organisent ces excursions depuis 5 ans, pour informer les directeurs d’établissements scolaires de la visite des jeunes écoliers à la foire du livre.

Environ 62 excursions seraient organisées durant la foire internationale du livre (du 12 au 21 novembre 2021), avec la participation de 2 875 élèves et 175 accompagnateurs, selon Chouchen, notant qu’un bon d’achat de 15 dinars sera remis aux élèves pour l’acquisition d’ouvrages.

Il a souligné que le ministère organise dans le cadre des activités de la foire, des ateliers artistiques tels que le théâtre, la danse et le dessin dans l’espace ” enfants et jeunes ” au stand du ministère de l’Education, en plus des programmes de performances artistiques qui offrent aux jeunes l’occasion de découvrir divers animaux et milieux environnementaux à travers la mise en place par le ministère d’un “bus environnemental”.