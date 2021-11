Mondial 2022 (qualifs/ GrB) : Les aigles de Carthage à un point des barrages

Les aigles de Carthage donneront la réplique samedi au Nzalang National de la Guinée Equatoriale avec l’espoir d’empocher leur billet pour les barrages des qualifications africaines à la Coupe du Monde 2022, à l’occasion du match de la 5e journée du deuxième tour, prévu à Malabo.

La sélection tunisienne, leader du groupe B avec 10 points, à trois longueurs de son adversaire du jour, ambitionne de rééditer l’exploit réalisé face à ce même adversaire (3-0), lors de la première journée du second tour et de rentrer avec la qualification en main pour le dernier round décisif, sans attendre la dernière journée qui l’opposera à la Zambie, mardi à Radès.

Les hommes de Mondher Kebaier, auteurs jusque-là de trois victoires et d’un match nul, partent favoris pour relever ce nouveau défi, car un point seulement suffit à leur bonheur pour aller aux barrages. Mais ils devront se méfier d’un adversaire revanchard qui guette le moindre faux pas des Tunisiens pour conforter ses chances de qualification avant son dernier déplacement périlleux en Mauritanie.

La mission des Guino-Equatoriaux n’est pas non plus impossible, car en cas de victoire dans les deux derniers matches associée à deux défaites pour la Tunisie, l’unique billet pour les barrages sera dans leur poche.

Quant à la Zambie qui conserve une chance infime de se qualifier au dernier tour, l’espoir est toujours permis à condition de remporter ses deux derniers matches avec des scores très larges.

Il est à rappeler qu’après la qualification prématurée du Maroc et du Sénégal, 21 équipes sont en course pour les huit places restantes des barrages qui se joueront en aller et retour afin de déterminer les cinq “mondialistes”. Le classement FIFA est déterminant pour désigner les équipes qui joueront les matches retour à domicile.

En prévision de ces deux rencontres, le sélectionneur national a choisi de conserver la majorité de son effectif aligné lors des matchs précédents pour maintenir la stabilité du groupe, avec quelques changements en raison des absences pour cause de blessure, à l’image de Youssef Msakni, Elyès Sekhiri, Hannibal Mejbri, Fakhreddine Ben Youssef, Omar Rekik et Firas Belarbi.

Pour Kebaier, “le staff technique est préparé à ce genre de situations et ne manquera pas de choix et de doublures pour pallier à ces absences. Le groupe est composé de 23 joueurs et non de 10 ou 11 éléments seulement”.

Le staff technique national pourra échafauder son plan tactique à partir d’un groupe homogène et compétitif offrant un éventail de choix dans les différents compartiments du jeu. Il pourra en effet compter sur Farouk Ben Mustapha dans les bois, aux côtés du quatuor défensif composé de Dylan Bronn, Yassine Meriah, Mohamed Drager (en ballottage avec Wajdi Kechrida) et Ali Maaloul, en plus des pivots Ferjani Sassi et Issa Aidouni aux cotés de Mohamed Ali Ben Romdhane et Naim Sliti, tandis que Wahbi Khazri et Seifeddine Jaziri seront à la pointe de l’attaque.

Les Tunisiens ont leur destin en main. Ils forment certes un groupe homogène, parfaitement en forme et bien appliqué, mais la concentration et le mental restent de mise pour relever le défi et décrocher le précieux sésame.

Le match dont le coup d’envoi sera donné à 17h00, sera dirigé par l’arbitre malien Boubou Traoré.