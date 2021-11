Mondial 2022 (qualifs/ GrB) – Tunisie : “tous les joueurs décidés à rentrer avec la qualification en poche” (Kebaier)

Le sélectionneur national de football, Mondher Kebaier, a affirmé, mercredi, que les Aigles de Carthage sont prêts pour les deux derniers matches des qualifications africaines pour le Mondial-2022 (Groupe B), prévus ce samedi à Malabo face à la Guinée Equatoriale, et mardi contre la Zambie, à Radès.

Dans une déclaration accordée aux médias, en marge de la dernière séance d’entrainement à Radès, avant le déplacement à Malabo, le coach national a souligné que les joueurs sont déterminés à rentrer avec le billet qualificatif pour le troisième et dernier tour décisif.

“Malgré l’importance de l’enjeu pour notre adversaire qui nous talonne de trois points, nous tacherons de ramener un résultat positif qui sera décisif pour la qualification au prochain tour, sachant qu’un seul point sera suffisant pour atteindre notre objectif, contrairement à la Guinée Equatoriale qui a besoin de 6 points pour se qualifier”, a indiqué Kebaier.

Il a estimé que le onze national mérite de couronner ses efforts et son long parcours par une qualification au Mondial-2022.

Concernant l’absence de certains joueurs comme Elyès Sekhiri et Youssef Msakni, Kebaier a indiqué que le staff technique s’est adapté à ce genre de situations et s’est bien préparé à des scenarios pareils comptant dans cela sur les doublures, ajoutant que le groupe est composé de 23 joueurs et non de 10 ou 11 éléments seulement.

De son côté, le joueur Ali Maaloul a affirmé que le groupe abordera le match de samedi avec un esprit de vainqueur et mettra tout son poids dans la rencontre pour assurer sa qualification au prochain tour.

“Nous sommes appelés à faire preuve de concentration et d’opportunisme face à un adversaire qui force le respect et qui tentera de jouer l’offensive devant son public pour défendre ses chances jusqu’au bout”, a ajouté l’arrière latéral gauche d’Al Ahly d’Egypte.

Quant à l’absence de joueurs clés du match de samedi, Maaloul a assuré que “les doublures peuvent faire l’affaire et tous les joueurs sont au service du drapeau national”.

Pour sa part, Ferjani Sassi a estimé que “tous les matches de l’équipe nationale lors de ces qualifications étaient importants, et il ne reste qu’un seul point à décrocher lors des deux derniers matches contre la Guinée équatoriale samedi et la Zambie mardi pour passer au dernier tour”.

La Tunisie, rappelle-t-on, occupe la tête du groupe B avec 10 points devant la Guinée équatoriale (7 pts), la Zambie (4 pts) et la Mauritanie (1 pt).

Le premier du groupe se qualifie pour le troisième et dernier tour.