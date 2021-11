Le Chef de l’Etat préside la cérémonie d’ouverture de la Foire internationale du livre de Tunis

Le président de la République, Kais Saied, a présidé, jeudi, la cérémonie d’ouverture de la 36ème édition de la Foire internationale du livre de Tunis (FILT), session Chedli Klibi, organisée à Tunis du 11 au 21 novembre 2021.

A son arrivée au siège de la Foire qu’abrite le Parc des expositions du Kram, le Chef de l’Etat a salué le drapeau au son de l’hymne national avant de faire le tour de la Foire où il a pris connaissance des principaux livres exposés dans les divers stands.

A cette occasion, Saied a rencontré les participants à la Foire parmi les professionnels du livre dont des écrivains et des éditeurs.

La cérémonie a été marquée par la présence de la ministre des Affaires culturelles, Hayet Ktat Guermazi et du ministre mauritanien de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le parlement, Porte-Parole du Gouvernement, Moktar Ould Dahi dont le pays est l’invité d’honneur de cette édition.

Une sélection de 300 maisons d’édition arabes et non arabes, 150 exposants tunisiens et 22 pays participent à la FILT 2021 qui est aussi la session du manuscrit à l’ère du numérique. Un pavillon abritant une exposition de manuscrits est aménagé à l’honneur de la Mauritanie, considéré comme étant le pays dépositaire des manuscrits.

Le pavillon est un lieu d’animation permettant aux visiteurs de découvrir des aspects de l’art traditionnel mauritanien et d’assister à une animation folklorique.

Placée sous le signe ” Le livre, meilleur compagnon de l’Homme”, l’édition 2021 de la FILT est celle de la concrétisation de la convention de coopération culturelle tuniso-égyptienne et de la consécration d’espaces pour la création.

Cette 36e édition présidée par Mabrouk Manai, se tient après un report depuis 2019 causé par la pandémie de la Covid-19. Elle coïncide avec la célébration du 60ème anniversaire de la création du ministère de la Culture Tunisien en guise de reconnaissance à son fondateur, feu Chedli Klibi, premier ministre de la Culture sous la présidence de feu Habib Bourguiba.

La FILT 2021 rend également hommage à Bechir Ben Slama, écrivain et homme politique auteur de plusieurs publications en arabe et de traductions.

Le marché du livre propose un programme culture parallèle composé de conférences, de rencontres, lectures littéraires. Une grande partie des conférences est réservée aux ouvrages de Chedli Klibi.

Outre les institutions culturelles publiques, comme le ministère des Affaires Culturelles, Beit al-Hikma, l’Institut de traduction de Tunis et la Bibliothèque Nationale de Tunisie (BNT), la FILT accueille des stands de quatre organisations internationales partenaires. Il s’agit de l’Organisation des Nations unies (ONU) et l’Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) et de l’Organisation arabe pour l’éducation, la culture et les sciences (ALECSO).

La Foire accueille des professionnels du livre et de l’édition, issus de 22 pays: la Tunisie, l’Egypte, le Liban, la Syrie, l’Irak, la Turquie, le Sultanat d’Oman, la Palestine, l’Algérie, la Jordanie, le Koweït, l’Arabie Saoudite, la Libye, la Hongrie, le Sénégal, la Turquie, les Emirats Arabes Unis, le Canada, la Mauritanie, le Qatar, la France et l’Iran.