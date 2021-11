Tunisie : Najla Bouden se réunit avec les directeurs généraux et les responsables d’établissements relevant de la présidence du gouvernement

La cheffe du gouvernement Najla Bouden s’est réunie au palais du gouvernement à la Kasbah avec des directeurs généraux et des responsables de structures relevant de la présidence du gouvernement.

Il s’agit de structures à caractère économique et social, de structures de contrôle et d’appui et d’entreprises et d’établissements publics sous tutelle de la présidence du gouvernement, lit-on dans un communiqué publié ce mercredi.

Najla Bouden a exhorté les participants à la réunion à opter pour de nouvelles méthodes de travail et à associer toutes les parties pour garantir la réussite des réformes que le gouvernement envisage d’introduire.

Elle a demandé aux directeurs généraux d’élaborer leur programme de travail pour le reste de l’année et pour celui de l’année prochaine et d’avancer leurs propositions pour les réformes à engager au niveau national.

Pour leur part, les directeurs généraux ont donné un aperçu de leur travail, évoquant les problèmes qui entravent la modernisation de l’action de l’adminitration, ajoute le communiqué.