Tunisie : La FNCT condamne le traitement sécuritaire des protestations à Agareb

La Fédération nationale des Communes tunisiennes (FNCT) a vivement condamné le traitement sécuritaire des protestations ” légitimes ” des habitants de la ville de Agareb dans le gouvernorat de Sfax contre la réouverture de la décharge contrôlée d’Al Guenna.

La Fédération insiste, dans une déclaration publiée mercredi, sur son attachement au droit des Tunisiens à un environnement sain et appelle les autorités au respect de ce droit.

La FNCT exprime son refus des politiques environnementales jusque là adoptées et qui ont prouvé leur échec et causé d’énormes dégâts. Elle dénonce l’atermoiement des autorités publiques à entreprendre la réforme du système d’assainissement et de gestion des déchets et propose, dans ce sens, l’élaboration dans les plus brefs délais, d’une étude pour lutter contre la pollution dans les décharges contrôlées et la formation d’une commission indépendante pour évaluer les dégâts causés.

La FNCT propose la mise en place de cadres juridiques pour la création d’agences de gestion des déchets dans le cadre d’une collaboration entre les municipalités.

Dans sa déclaration, la Fédération appelle le ministère de tutelle à assumer pleinement ses responsabilités pou trouver des solutions alternatives aux décharges contrôlées et recommande l’association de toutes les parties intervenantes à l’élaboration d’une stratégie nationale de gestion des déchets.

Elle affirme son soutien aux mouvements de protestation pacifiques contre les politiques environnementales inadaptées et sa disposition à proposer des visions sur une stratégie nationale de gestion durable des déchets.

Les habitants de la ville de Agareb ont observé récemment des mouvements de protestation contre la réouverture de la décharge contrôlée d’Al Guenna, fermée en septembre par décision judiciaire suite à une plainte déposée par des activistes de la société civile.