Tunisie – Météo : Pluies attendues sur le nord et les régions Est

Des pluies éparses parfois orageuses sont attendues sur le nord et localement les régions Est. Ces pluies seront temporairement intenses sur l’extrême sud-est, notamment à Ben Guerdane (Médenine) et Dhiba (Tataouine), avec possibilité de chute de grêles par endroits.

Températures en légères baisse et les maximales seront comprises entre 16 et 21 °C et se situeront à 14 °C sur les hauteurs.

Un vent fort d’une vitesse atteignant 60 km/h soufflera prés des côtes nord et dans le golfe de Hammamet. Mer agitée à très agitée dans le nord et le golfe de Hammamet et forte à agitée sur le reste des côtes. La vigilance doit être de mise.