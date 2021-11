Tunisie – Education : Mouvements de protestation des enseignants suite à l’agression de leur collègue

Plusieurs mouvements de protestation ont été observés, mardi, dans les collèges et lycées des différents gouvernorats de la Tunisie suite à l’appel d’une grève présentielle lancée par la Fédération générale de l’enseignement secondaire pour protester contre les violences quasi quotidiennes à l’encontre des enseignants et du personnel éducatif.

Ce mouvement de protestation fait suite à l’agression, hier lundi, par l’arme blanche d’un professeur d’histoire et géographie par un élève âgé de 17 ans au lycée secondaire Ibn-Rachiq à Ezzahra.

La grève présentielle a été ainsi observée dans plusieurs lycées et collèges des gouvernorats, notamment, de Béja, Siliana, Kébili, Sidi Bouzid et Kasserine pour dénoncer la montée de la violence verbale et physique à l’encontre du corps enseignant et appeler les autorités concernées à prendre les mesures adéquates pour lutter contre ce phénomène.