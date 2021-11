Reprise des manifestations dans la délégation de Agareb

Les mouvements protestataires ont repris dans la délégation de Agareb, gouvernorat de Sfax, tandis que les unités de sécurité ont de nouveau utilisé du gaz lacrymogène.

La délégation est dans un état de paralysie presque totale mardi matin, 9 novembre 2021, après que tous les établissements administratifs publics et privés ont cessé de fonctionner et que tous les magasins et cafés ont été fermés en pleine grève dans le contexte des événements observés hier et aux premières heures de mardi matin.

Pour rappel, des protestations ont eu lieu dans la soirée du lundi après la décision d’ouvrir à nouveau la décharge d’ordures d’El Guenna.