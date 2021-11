Chaïbi appelle à accélérer la restauration de la mosquée hafside de la Kasbah

Le ministre des Affaires religieuses Ibrahim Chaïbi a appelé, lundi, à accélérer la restauration de la mosquée hafside de la Kasbah, fermée depuis 2011.

Il a souligné, lors d’une visite effectuée lundi à la mosquée, la nécessité de réunir dans les plus brefs délais toutes les parties concernées en vue d’entamer rapidement les travaux de restauration, indique un communiqué du département.

Des fissures au plafond et un risque d’effondrement ainsi qu’un affaissement du sol par endroits ont conduit à la fermeture de la mosquée en raison du risque sur la sécurité des fidèles.

Un groupe d’experts a présenté au ministre un ensemble de solutions aux problèmes rencontrés, ajoute le communiqué.

La mosquée hafside de la Kasbah a été bâtie entre l’an 1232 et 1235 et se distingue par des ses caractéristiques architecturales qui en font l’un des plus importants édifices religieux historiques en Tunisie et dans le monde musulman.