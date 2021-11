Bientôt, une nouvelle structure de l’office des Tunisiens à l’étranger

Le ministère des Affaires sociales prépare une nouvelle conception de l’Office des Tunisiens à l’étranger au niveau de la structuration, des services et des ressources humaines, a déclaré le ministre des Affaires sociales Malek Ezzahi, lors d’une visite inopinée effectuée, lundi, au siège du bureau et du guichet unifié des Tunisiens de l’étranger.

Le ministre a souligné l’importance des services fournis aux Tunisiens à l’étranger et le souci de les numériser afin de les rapprocher, faciliter l’accès et réduire les délais d’attente, selon le communiqué du ministère.

Les préoccupations des citoyens tunisiens à l’étranger, du personnel et des agents de l’office des tunisiens à l’étranger ont été au centre de cette visite au cours de laquelle le ministre a appelé à assurer davantage de gouvernance au niveau de ce secteur d’une manière qui renforce l’intégrité et la transparence et répondre aux aspirations des tunisiens à l’étranger. .

A cette occasion, il a également visité un certain nombre d’unités locales de promotion sociale à Sidi El Bachir, Bab Bahr et Tunis Al-Médina, et a écouté les préoccupations des citoyens et les revendications des agents.