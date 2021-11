Angleterre : Chelsea tenu en échec par Burnley, Norwich respire

Chelsea a été surpris sur sa pelouse par Burnley (1-1), samedi dans le cadre de la 11e journée du championnat d’Angleterre.

Solide leaders, les Blues Chelsea ont perdu deux points après un match pourtant largement dominé. Ils ont tiré plus de 20 fois au but, pensaient avoir fait le plus dur grâce à Havertz dès la demi-heure de jeu grâce à Kai Havertz. Mais les hommes de Thomas Tuchel n’ont pas réussi à faire le break et à dix minutes du terme Matej Vydra, sur le deuxième tir cadré du match pour les Clarets, a égalisé.

Chelsea laisse alors Manchester City revenir à trois points.

Liverpool pourrait également revenir à une longueur en cas de victoire à West Ham dimanche.

Dans les autres matchs, Norwich s’est offert sa première victoire cette saison à Brentford (1-2) et Crystal Palace a battu Wolverhampton (2-0). Plus tard dans l’après-midi, Brighton et Newcastle se sont quittés dos à dos (1-1).