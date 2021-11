Tunisie – Météo : Températures en baisse et pluies attendues sur plusieurs régions du pays

Les températures seront en légère baisse, samedi, les maximales se situeront entre 15 et 21 degrés sur le nord et le centre et entre 18 et 23 degrés sur le reste de régions.

Elles atteindront 27 degrés sur l’extrême sud-est du pays.

Des pluies sont attendues sur les régions ouest du pays et s’étendront au reste des régions. Elles seront parfois orageuses.

Le vent soufflera relativement fort du secteur nord près des côtes-est, et faible à modéré sur le reste des régions. Mer très agitée sur les côtes-est du pays.