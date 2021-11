JCC2021-Vision Belge La Première du film ” L’empire du silence ” du réalisateur belge Thierry Michel

La 32ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC) met à l’honneur cette année le cinéma belge. Dans ce cadre, la première du film ” L’empire du silence ” du réalisateur belge Thierry Michel aura lieu ce jeudi 4 novembre à 18h à la salle Le Palace en présence du réalisateur, du délégué Wallonie Bruxelles et du directeur artistique du festival.

Thierry Michel est né le 13 octobre 1952 à Charleroi en Belgique. Professeur, il enseigne le ” cinéma du réel ” à l’Institut des Arts de Diffusion et à l’université de Liège et dirige également de nombreux séminaires sur l’écriture et la réalisation documentaire partout dans le monde.

Militant de longue date, Thierry Michel est cinéaste, photographe mais aussi journaliste. Il n’a cessé depuis des années de dénoncer les drames et les révoltes du monde en jonglant entre fiction et réalité.

Ses œuvres jouissent d’une reconnaissance à l’échelle internationale. Parmi elles, ” Mobutu, roi du Zaïre “, ” Donka, radioscopie d’un hôpital africain ” ou encore ” Iran, sous le voile des apparences “. Son engagement lui a valu des ennuis mais ne l’a jamais dissuadé de poursuivre son combat pour la dignité et les droits humains.

Dans cette même trame militante, il réalise ” L’empire du silence “, un film qui documente et dénonce les tueries en République démocratique du Congo depuis la chute de Mobutu. Pour son documentaire, qui a pour but de lutter contre l’oubli, le réalisateur s’appuie sur le rapport Mapping de l’Onu répertoriant les exactions commises en RDC entre 1993 et 2003, tout en réclamant à travers son œuvre, justice aux victimes.