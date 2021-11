JCC 2021 : “Adaptations” quand la littérature épouse le cinéma

En marge de la 32ème édition des Journées cinématographiques de Carthage (JCC), le Centre national du cinéma et de l’image (CNCI) a lancé un appel d’offre pour sélectionner quatre sociétés de production cinématographique pour la production exécutive de quatre courts métrages sous la bannière d'” Adaptions cinématographiques d’une Nouvelle puisée dans la production ou le patrimoine littéraire tunisien “.

Les quatre courts métrages sont ” Salwa ” de la réalisatrice Ines Ben Othman, ” Passion littéraire ” de Sonia Zarg Ayouna et Ibrahim Letaief, ” Pomme d’amour ” de Fares Naanaa et ” Rira bien…qui… ” de Hassen Marzougui.

” Salwa ” est adapté de la nouvelle ” Wahm Laylet El Hob ” (” L’illusion d’une nuit d’amour ” en français) de Lassaad Ben Hassine. Le film brosse le portrait d’une jeune femme qui se prostitue, appelée Salwa. Agée d’une trentaine d’années, elle prend congé de son travail pour partir en quête d’une nuit d’amour et en cherchant par ricochet à restaurer l’enfant brisé qui l’habite. La durée de ce film est 13 minutes.

” Passion littéraire ” est tiré de la nouvelle ” Sajine El Riwayet ” (” Le prisonnier des romans ” en français) de Lassaad Ben Hassine. Le film raconte l’histoire de Majdi, passionné par la littérature. Mais son amour passionnel le pousse au crime. La durée de ce court métrage est 18 minutes.

” Pomme d’amour ” s’inspire de la nouvelle de Ali Douagi appelée ” Nihayet Azeb ” (” La fin d’un célibataire ” en français). Le film dépeint un monde imaginaire et fantastique ayant l’allure d’une Paradis où se déroule le procès d’Adam et Eve après le vol d’une pomme. Dans ce tribunal, la comédie tient une place importante en adaptant les énigmes actuelles au contexte évoqué. Et à la surprise des accusés, un verdict est rendu…L’œuvre dure 15 minutes.

” Rira bien…qui… ” est inspiré de la nouvelle ” Jounoun Osstedh ” (” La folie d’un professeur ” en français “) de Lassaad Ben Hassine. Le film retrace l’histoire d’un professeur fraîchement nommé, qui acquiert une petite voiture de deuxième main. Il a pris rendez-vous avec un courtier pour louer une maison. A la vue de sa voiture, tous les interlocuteurs du professeur changent d’attitude et deviennent aimables, gentils et serviables : le courtier, le propriétaire, le voisin, l’épicier de son nouveau quartier, l’agent de la fourrière (Changuel) du quartier et bien d’autres….La durée de ce court métrage est 15 minutes.

Les projections de ces œuvres sont prévues :

-Jeudi, 4 novembre à 21h30 à la Cité de la culture (salle l’Opéra)

-Vendredi, 5 novembre à 19h00 à la salle Le Mondial

-Samedi, 6 novembre à 19h30 à la salle Le Parnasse