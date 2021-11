Ligue 1 : Programme de la 4e journée

Programme des rencontres de la 4e journée de la première phase de la Ligue 1 du football professionnel (poules 1 et 2), prévues mercredi et jeudi:

Poule 1

Mercredi 3 novembre:

A Soliman (14h30):

CS Hammam-lif – CA Bizertin

A Métlaoui (14h30):

ES Métlaoui – ES Hammam-Sousse

A Ben Guerdane (14h30):

US Ben Guerdane – Espérance de Tunis

A Sfax (16h30):

CS Sfaxien – US Tataouine

Poule 2

Jeudi 4 novembre:

A Soliman (14h30):

AS Soliman – US Monastir

A Hammam-Sousse (14h30):

ES Sahel – ES Zarzis

A Mahdia (14h30):

AS Réjiche – CS Chebba

A Radès (16h30):

C Africain – O Béja