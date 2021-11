Ligue 1 : principaux constats et chiffres de la 3e journée

Principaux constats et chiffres issus des rencontres de la 3e journée de la première phase de la Ligue 1 du football professionnel disputées le eek-end dernier:

– L’US Monastir et l’Espérance de Tunis ont réalisé un sans faute en remportant respectivement trois matches sur trois pour le premier et deux sur deux pour le second.

– L’US Tataouine occupe la tête du classement avec 7 points après deux victoires aux dépens du CA Bizertin (2-1), du CSH-Lif (2-1) et un nul face à l’ES Métlaoui (1-1).

– L’US Tatouine détient la meilleure attaque de la Poule 1, tandis que l’US Ben Guerdane a l’attaque la plus faible avec aucun point marqué pour deux matches joués.

– Le CS Hammam-Lif (Poule 1) et l’AS Soliman (poule 2) sont toujours à la recherche de leur premier point après deux matches disputés.

– La tête de la poule 2 est revenue à l’US Monastir avec 9 points collectés après trois succès aux dépens respectivement du CS Chebba (2-0), de l’AS Réjiche (1-0) et de l’Etoile du Sahel (1-0).

– L’US Monastir détient la meilleure défense en n’ayant encaissé aucun but en 270 minutes jouées.

– Trois clubs n’ont marqué aucun but jusque-là, à savoir; l’ES Zarzis et l’AS Soliman (poule 2) et l’US Ben Guerdane (poule 1).

– Douze buts ont été inscrits à l’occasion de la 3e journée, contre seulement 7 réalisations lors de la 2e journée et 9 au cours de la première qui comptent encore quatre matches en moins en raison des engagements continentaux).

Classement des buteurs:

Deux but: Chiheb Jebali (OB)

Un but: Yassine Chikhaoui (ESS), Chiheb Zoghlami, Moomen RAhmani, YAssine CHeikh Ouali, Houssem Louati et Amine Bellakhel (US Tataouine), Khalil Sassi, Dembélé (CAB), Tarek Aoun, Zied ben SAlem (CSH-lif), Mohamed Amine Tougay, Fousseney Coulabaly (EST), HAmza JElassi, Zied Aloui (US Monastir), Jacques Bessan (OB), Yassine Chamakhi, Adem Taous (CA), Ahmed Hadhri (AS Réjiche), Achref Zouaghi (CS Chebba), Amine Khalloufi, Youssef Bensouda (ESH Sousse), Fiiras Chaouat (CSS) et Ala Bouallegue (ES Métlzoui).