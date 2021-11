Les Pays-Bas et l’OMS offrent 3 générateurs d’oxygène à la Tunisie

La Tunisie a réceptionné, lundi 1er novembre 2021 au port de Radès, 3 générateurs d’oxygène, dont deux de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et le troisième des Pays-Bas, dans le cadre du renforcement de ses capacités pour la lutte contre la pandémie de Covid-19, selon un communiqué de la présidence de la République.

La présidence de la République a salué cette initiative qui vise à consolider les relations de coopération et de solidarité avec les Pays-Bas et l’Organisation mondiale de la santé, et à enraciner les valeurs de solidarité et d’entraide pour venir à bout de la pandémie.

Ces équipements ont été réceptionnés en présence du Ministre de la Santé, Ali Mrabet, du premier conseiller du Président de la République chargé de la sécurité nationale, Abdel Raouf Atallah, du directeur général de la santé militaire, Mustapha Ferjani, de l’ambassadeur des Pays-Bas à Tunis, et de la représentante de l’OMS à Tunis.