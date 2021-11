LC1(4e journée) Bayern Munich : Lucas Hernandez opérationnel contre Benfica mardi

Le défenseur international français du Bayern Munich (Div.1 allemande de football) Lucas Hernandez, victime d’un coup sur le pied samedi en championnat, est opérationnel pour la réception des Portugais de Benfica (21h00), dans le cadre de la 4e journée (Gr.E) de la Ligue des champions, a annoncé son entraîneur lundi.

“Lucas a reçu un coup samedi et sa blessure n’a rien de musculaire.

Il a beaucoup joué ces derniers temps mais je pars du principe que ça va aller pour lui demain”, a affirmé Julian Nageslmann lors d’une conférence de presse.

Lucas Hernandez (25 ans), aligné d’habitude en défense centrale, pourrait cependant glisser sur le couloir gauche pour pallier l’absence du Canadien Alphonso Davies, gêné par des soucis musculaires.

L’entraîneur de 34 ans réfléchit d’ailleurs à faire tourner quelque peu son effectif pour “faire souffler certains joueurs” en vue de la rencontre de championnat de samedi contre Fribourg, surprenant troisième.

Le match contre Benfica sera d’ailleurs celui du retour sur le banc de Julian Nagelsmann, isolé en quarantaine à son domicile depuis deux semaines après avoir contracté le Covid-19.

“J’espère que le test PCR sera négatif demain et je suppose qu’il le sera.

On remarque que quelque chose se passe dans le corps (…) mais plus rien qui ne me gêne”, a déclaré Nagelsmann, qui a précisé ne plus présenter de symptômes.

Premiers de leur groupe avec trois victoires en autant de rencontres, 12 buts marqués et zéro encaissé, les Bavarois n’ont besoin que d’un match nul pour assurer leur qualification en 8e de C1. Une victoire leur assurerait presque de terminer premier de leur groupe.