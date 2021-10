Tunisie – Octobre rose : trois cents femmes ont bénéficié de tests de dépistage gratuits à Gafsa

Une caravane sanitaire rose transportant à son bord une équipe médicale et paramédicale est arrivée, dimanche, à Metlaoui et à El Ksar, dans le gouvernorat de Gafsa, et ce, dans le cadre de la campagne Octobre rose visant à lutter contre la cancer du sein.

Equipée de matériels médicaux, cette caravane a pu fournir à près de de 300 femmes issues des délégations d’As-Sanad, de Ksaar et de Métlaoui, des services gratuits de dépistage du cancer du sein.

Selon Inès Gmati, conseillère au cabinet du ministre de la Santé, les analyses cliniques et les mammographies effectuées ont révélé d’éventuels cas de cancer du sein chez près de six femmes, ajoutant qu’elles seront orientées vers des hôpitaux spécialisées D’après elle, des tests de dépistage de certaines maladies chroniques comme le diabète et la tension artérielle ont été menées auprès d’une dizaine de citoyens.

D’autre part, des vaccins contre le Covid-19 ont été administrés à 200 personnes issues des délégations d’As-Sanad, de Ksaar et de Metlaoui/ La caravane sanitaire est une initiative du ministère de la Santé, en collaboration avec la Société Nationale des Chemins de Fer Tunisiens (SNCFT).

Ciblant les habitants des gouvernorats de Sfax, Sidi Bouzid et Gafsa, cette campagne a démarré vendredi dernier pour prendre fin ce dimanche.