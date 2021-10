Tunisie : Campagnes de vaccination contre le Coronavirus dans les établissements de formation professionnelle

Le ministère de la Santé et le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle ont indiqué dans un communiqué conjoint que des campagnes de vaccination contre le Coronavirus seront organisées, à partir de cette semaine, au sein des établissements de formation professionnelle au profit des apprenants âgés de 15 ans et plus qui n’ont pas reçu la première dose du vaccin.

Les deux ministères ont appelé tous les apprenants qui souhaitent se faire vacciner contre le Coronavirus et sont âgés de 15 ans et plus à s’inscrire auprès de la direction de leurs établissements de formation et à déposer le formulaire d’autorisation parentale rempli et signé par le tuteur.

Ces campagnes de vaccination se poursuivront jusqu’à la mi-novembre prochain, selon la même source.