Ligue 2 (calendrier) : programme de la première journée

Le tirage au sort du calendrier de la première phase de la Ligue 2 du football professionnel (saison 2021-2022) a été effectué vendredi au siège de la Fédération tunisienne de football.

La compétition, rappelle-t-on, se jouera cette saison avec 24 équipes qui seront réparties lors de la 1ere phase sur quatre groupes. Les matches seront disputés en aller-retour et les deux premiers de chaque groupe se qualifient pour les play-offs.

Voici le programme de la première journée prévue les 13 et 14 novembre prochain :

Groupe 1:

CS Bembla – Kalaa Sport

CO Médenine – ES Radès

Stade Tunisien – SS Sfaxien

Groupe 2:

JS Kairouan – ES Jerba

AS Menzel Nour – Jendouba sport

AS Djerba – CO Transport

Groupe 3:

AS Gabès – AS Oued Ellil

CS Msaken – AS Mhamdia

EM Mahdia – O. Sidi Bouzid

Groupe 4:

CS Tabarka – EGS Gafsa

Sfax Railways – Stade Gabésien

SC Ben Arous – CS Korba