Ligue 1 (3e journée) : Entre confirmation et relance, le week-end s’annonce laborieux

L’Espérance sportive de Tunis effectuera demain samedi son premier déplacement de la saison lorsqu’il se rendra à Bizerte pour affronter le Club athlétique de la place au Bsiri pour le compte de la troisième journée de la Ligue du football professionnel (Poule 1).

La formation tunisoise qui aborde cette confrontation avec un meilleur moral après sa qualification pour la phase de poules de la Ligue des champions d’Afrique et un premier succès en championnat lors du clasico en retard de la première journée face au CS Sfaxien (1-0), sera en quête d’un second succès qui le propulserait en haut du classement de la poule en attendant de disputer son dernier match en retard.

Les protégés de Radhi Jaidi seraient dans l’optique de rassurer leurs supporters sur l’état de forme du groupe après les défaillances montrées sur le plan de l’attaque lors de leurs trois dernières sorties.

De son côté, le club nordiste qui n’a jusque-là engrangé qu’un seul point après le nul vierge concédé à Bizerte face à l’ES Hammam-Sousse lors de la 2e journée, sait pertinemment qu’il ne lui plus permis de laisser filer des points chez lui pour pouvoir rattraper rapidement son retard et éviter que le scénario de la saison écoulée ne se répète. Le match sera dirigé par l’arbitre Fraj Abdellaoui.

A noter que le président du club qui réside en France, Abdessalam Saidani avait démissionné de son poste il y a trois jours.

Au stade Bouali Lahouar, une autre affiche non moins intéressante opposera les deux promus l’ES Hammam-Sousse et le CS Hammam-Lif pour le compte de la même poule, sous la direction de l’arbitre Majdi Belhaj.

D’un côté, les locaux pourront profiter de l’avantage du terrain, et de l’autre, les hammalifois qui n’auront encore gagné aucun points après un seul match disputé, tenteront d’y remédier face à l’un de leurs concurrents directs cette saison aux 14 journées (1ere phase).

Les autres rencontres de la Poule 1 prévues dimanche se présentent comme suit:

Dimanche 31 octobre:

A Ben Guerdane (14h30):

US Ben Guerdane – CS Sfaxien Arb: Mohamed Fanni

A Bir Lahmar (14h30):

US Tataouine – ES Métlaoui Arb: Badis Ben Salah

Dans la poule 2, le CS Chebba qui fait son come back en Ligue 1 sera en quête de sa première victoire de la saison en accueillant ce samedi l’Olympique de Béja, après la défaite essuyée dans le petit derby sahélien contre l’US Monastir (0-2) et le nul vierge concédé contre l’ES Zarzis.

Le rythme des matches semble encore manquer aux chebbiens, sanctionnés durant la totalité de la saison écoulée.

Pour sa part, l’Olympique de Béja qui surplombe le classement de la poule avec six points, tentera de réaliser une série positive et de conserver sa première place. L’entraîneur Chiheb Ellili avait réussi à conduire les siens vers deux victoires consécutives et fort importants pour le moral des troupes.

Le match sera dirigé par l’arbitre Yosri Bouali.

Plus au sud, le promu l’ES Zarzis tentera cette semaine en accueillant l’AS Réjiche sur la pelouse du stade Abdessalam Kazouz, de réaliser un premier succès.

Les protégés de Mounir Rached aborderont la confrontation avec un moral au beau fixe, ayant pu engranger un précieux point suite au nul acquis face au CS Chebba pour le compte de la 2e journée.

L’AS Réjiche et après un nul obtenu devant le Club africain à Radès lors de la journée inaugurale et une défaite devant l’Olympique de Béja à domicile, cherchera cette semaine à rectifier le tir devant un concurrent direct.

Les autres rencontres de la Poule 1 prévues dimanche se présentent comme suit:

Dimanche 31 octobre

A Radès (16h30):

C. Africain – AS Soliman Arb: Haythe Kosai

A Ben Jannet Monastir (16h30):

US Monastir – Etoile du Sahel Arb: Oussema Ben Ishak