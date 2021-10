Le film tunisien “Une histoire d’amour et de désir” de Leyla Bouzid remporte l’Etalon de bronze de la 27e édition du Fespaco

Le film tunisien ” Une histoire d’amour et de désir ” de Leyla Bouzid a remporté l’Etalon de bronze de la 27ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (Fespaco) qui s’est déroulée dans la capitale du Burkina Faso, du 16 au 23 octobre 2021 sous le signe “Cinémas d’Afrique et de la diaspora. Nouveaux regards, nouveaux défis”.

Après un report en février dernier dû à la pandémie de la COVID-19, la 27ème édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), le plus grand rendez-vous du cinéma africain qui a célébré cette année un demi siècle de sa création, a été marqué par la participation de plus de 200 films sélectionnés dont 15 long métrages en compétition pour l’Etalon d’or du Yennenga, le grand prix la biennale qui a été reporté par le film “La Femme du fossoyeur” d’Ahmed Khadar (Somalie). L’Etalon d’argent a été décerné au film “Freda” de Gessica Geneus (Haïti)

Parmi 1 132 inscriptions, 239 films issus de 50 pays ont été choisis par un comité de sélection tout aussi diversifié composé de huit professionnels du cinéma et de l’audiovisuel, dont trois femmes.

L’équipe comprend des personnalités issues de sept pays africains : Pedro Pimenta (Mozambique), Mme Djia Mambu Nlundu (RDC), Boubacar Sangaré (Burkina Faso), Mme Lina Djamila Menzli (Tunisie), Guy Désiré Yaméogo (Burkina Faso), Mme Khatarina Hedrén Omotoso (Ethiopie), Laza Razajanatovo (Madagascar), Thierno Ibrahima Dia (Sénégal).