Trophy Tour : le passage de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies en Tunisie

A l’occasion du passage du Trophée de la Coupe d’Afrique des Nations en Tunisie, TotalEnergies Marketing Tunisie a célébré ce grand moment du football africain et tunisien en organisant un tournoi de football des équipes minimes de quatre grands clubs nationaux ainsi qu’une conférence de presse.

En Afrique, le football est bien plus qu’un sport. C’est un élan fédérateur comme nul autre, qui unit les différentes cultures du continent.

C’est d’ailleurs dans cette optique que la compagnie TotalEnergies a choisi de s’associer à la CAF, Confédération Africaine de Football, pour faire vivre l’enthousiasme que suscite le football sous toutes ses formes.

En 2016, la compagnie TotalEnergies a signé un partenariat de huit ans avec la CAF, l’organe directeur du football sur le continent.

TotalEnergies Marketing Tunisie prépare la CAN 2022

TotalENergies Marketing Tunisie s’inscrit aussi dans cette dynamique fédératrice et veut désormais ancrer la culture du football dont les valeurs éthiques, de respect, de fair-play et de solidarité sont indéniables et confirmées.

TotalEnergies, Sponsor Titre de la prestigieuse CAN -désormais rebaptisée Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies- est fortement impliquée dans le plus grand évènement sportif d’Afrique et la troisième plus importante compétition internationale de football.

TotalEnergies Marketing Tunisie à l’instar des filiales en Afrique se prépare déjà à la Coupe d’Afrique des Nations Total 2022 ; la Tunisie étant d’ores et déjà qualifiée !

La CAN 2022 est la 33éme édition qui a été reportée d’une année en raison de la pandémie de la COVID-19 et qui se déroulera au Cameroun et ce, pour la 2éme fois après l’édition de 1972.

Le Trophy Tour

A l’occasion de la 33ème édition de la CAN, TotalEnergies organise le Trophy Tour, une tournée dans 20 pays sélectionnés à la CAN pour y présenter le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations, un moment d’émotion à partager avec les fans du football de chaque pays.

Le trophée fait escale en Tunisie le 23 octobre 2021. A cette occasion, TotalEnergies Marketing Tunisie a convié de nombreux invités (ambassadeurs, officiels et représentants de plusieurs fédérations sport, clients, médias, partenaires, concessionnaires etc…) au Lake Club des Berges du Lac le samedi 23 octobre 2021 pour assister à un tournoi de football des équipes minimes des formations de l’Espérance Sportive de Tunis, du Club Africiain, de l’Etoile Sportive du Sahel et du Club Sportif Sfaxien, puis à une conférence de presse autour d’un cocktail déjeunatoire.