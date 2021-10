Tunisie : Ettakatol appelle à un dialogue national “sérieux”

Le parti Ettakatol appelle à un dialogue national “sérieux” pour redresser la démocratie et revenir à un processus constitutionnel qui respecte les institutions et la volonté du peuple, à travers des élections libres.

Le parti déclare rejeter un processus de consultation via Internet, dans un communiqué publié , lundi 25 octobre 2021, à l’issue de la réunion politique du bureau politique du parti consacrée à la situation générale du pays.

Le parti dénonce les atteintes aux droits de l’Homme et les violations de la loi fondamentale et critique l’absence d’une feuille de retour pour sortir de la situation exceptionnelle dans laquelle se trouve le pays…

Il critique l’incapacité du gouvernement à présenter une loi de finances dans les délais constitutionnels et à proposer un programme de réformes ambitieux et capable de faire face aux défis qui se posent.

Le parti met en garde contre la gravité de la situation économique et sociale qui “menace la stabilité et la paix sociale” et risque d’exposer le pays aux “convoitises étrangères”.

Critiquant le discours et les orientations de l’exécutif, Ettakatol estime que pour défendre la décision souveraine de la Tunisie, il faut d’abord oeuvrer pour “unifier le discours et les rangs différents acteurs politiques et sociaux”.