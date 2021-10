Mehdi Ben Gharbia sort de l’hôpital Farhat Hached

Nizar Salam, porte-parole de la direction générale des prisons et la réinsertion, a déclaré que le député et homme d’affaires Mehdi Ben Gharbia avait quitté l’hôpital universitaire de Farhat Hached et avait été placé dans la prison civile de Messaadine.

Ben Gharbia a passé quatre jours dans le service de cardiologie de l’hôpital universitaire après avoir souffert de douleurs thoraciques.

Il convient de noter que le juge d’instruction du Tribunal de première instance Sousse 1 a délivré dans l’affaire Ben Gharbia un mandat de dépôt pour corruption administrative et financière de deux sociétés, l’une spécialisée dans le transport maritime et l’autre dans le conseil, et a délivré une deuxième mandat à l’encontre de l’un de ses collaborateurs, indique Mosaïque FM.